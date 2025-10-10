Descalzi, CEO de ENI, destacó el rol clave de Argentina ante el crecimiento energético

El CEO de #ENI, Claudio Descalzi, destacó la importancia histórica del acuerdo con #YPF para el desarrollo de Argentina LNG, el mayor proyecto de exportación de GNL en la historia del país. “Todos los detalles técnicos ya están terminados”, afirmó, señalando que el siguiente paso será lanzar las licitaciones que definirán costos e inversión. Este megaproyecto permitirá producir 12 millones de toneladas de GNL al año, con un potencial de exportaciones de u$s 14.000 millones anuales.

📈 Descalzi subrayó que Argentina posee una de las reservas de gas más grandes del mundo, comparables a las de Estados Unidos, y destacó su valor estratégico: “Las alternativas para nosotros son Qatar, América del Norte y, en América del Sur, Argentina es la única”. La primera etapa del proyecto proyecta 30 millones de toneladas anuales, marcando la primera exportación de gas natural licuado de Argentina al mundo, con una inversión estimada de 25 a 30 mil millones de dólares, optimizada para reducir costos. 🇦🇷

