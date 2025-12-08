Desde arriba, así se vivió la 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike

🌄 Desde la madrugada, miles de peregrinos iniciaron el camino hacia el santuario de Güer Aike en una nueva edición de la tradicional caminata de fe. Muchos comenzaron el recorrido cerca de las 2:00, mientras que otros se sumaron al amanecer para llegar a la partida oficial en la rotonda Juan Bark, donde el obispo Ignacio Medina brindó la bendición inicial a las 06:00.

✨ La manifestación volvió a reunir a familias, jóvenes, ciclistas y grupos de fieles que cada 8 de diciembre celebran el Día de la Inmaculada Concepción. Este año, la participación juvenil creció de manera histórica, algo que el obispo destacó emocionado: “La Virgen llama”, aseguró. El Grupo La Opinión Austral acompaña la jornada con una cobertura especial desde distintos puntos del camino.

