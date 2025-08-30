Un hombre fue detenido en un domicilio del pasaje Mouesca al 600, en el barrio Fátima de Río Gallegos, acusado de tenencia y distribución de material ilegal relacionado con abuso infantil.
Durante el operativo, las autoridades secuestraron una importante cantidad de dispositivos electrónicos que serán peritados en la investigación.
Seguiremos informando sobre los avances del caso.
