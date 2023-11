Diputados no tuvieron quorum para tratar el presupuesto de Santa Cruz y otros proyectos

El oficialismo no alcanzó la cantidad necesaria para garantizar el quórum y se levantó la sesión. Del oficialismo bajaron 11 legisladores, pero la oposición no se presentó. “No es para el gobierno nuestro, es para el pueblo de Santa Cruz”, dijo el vicegobernador Eugenio Quiroga.

La diputada de Unión por la Patria, Rocío García, señaló también que uno de los temas que se iban a tratar era precisamente el de los acompañantes terapéuticos, con los que “habíamos trabajado en el proyecto“.

La jefa de bloque del Frente de Todos, Rocío García, estaba hablando con los diputados de la oposición para llegar a un acuerdo y dar inicio a la sesión. Sin embargo, cerca del mediodía se pudo saber que no se alcanzaron los consensos necesarios y se levantó.

“Esta es la última sesión ordinaria del año, está la facultad de hacer una sesión extraordinaria; acá el año no terminó aún, no comprendo por qué no nos están dando quórum“, dijo.

