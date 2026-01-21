PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI,
EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 2026, DE DAVOS, EN LA
CONFEDERACIÓN SUIZA
21-1-2026
Buenas tardes a todos: Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles –
– de modo categórico – que Maquiavelo ha muerto. Durante años se
nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al
diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia
política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales
de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto, en
su trabajo sobre eficiencia dinámica – desde dicho punto de vista – la
eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o
justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el
cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función
empresarial.
Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia
es falsa y errónea; esto es lo justo no puede ser ineficiente y lo es
eficiente justo y es que, en la perspectiva del análisis dinámico,
justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Sin lugar a
dudas quien anticipó esta situación con mayor claridad fue Murray,
al plantear la conexión que existe entre la concepción dinámica de
la eficiencia económica y el ámbito de la ética. Murray Rothbard
consideraba imprescindible establecer – previamente – el marco
ético adecuado, que impulse la eficiencia dinámica, dado el
desconocimiento que tenemos respecto a los fines medios y
funciones de utilidad que existe en la realidad.
Así, para Rothbard, a lo cual adscribo aún desde mi rol de
presidente de la gran Nación Argentina – sólo los principios éticos
subyacentes en la cultura occidental – pueden servir como criterio
de eficiencia, a la hora de tomar decisiones en materia de políticas
públicas. Puesto en términos crudos – al momento de diseñarse las
políticas públicas – resulta inadmisible, desde el punto de vista de la
ética y la moral, sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia.
Esta consigna, en favor de los valores, no sólo está por encima de
la eficiencia económica, sino que aún lo está muy por encima, aún
más de lo que es el utilitarismo político. Así – al dejar de lado los
valores éticos y morales – eso deriva en políticas que no sólo son
injustas, sino que además llevan al colapso, no solo en lo
económico, sino también en el plano en lo social, a punto tal que
podría terminar acabando con la propia civilización Occidental.
Por eso, en 2024, en este Foro señalé que Occidente estaba en
peligro. A su vez – en mi exposición del 2025 – mostré que las
agendas y las políticas, que se venían impulsando, desde los
distintos organismos y foros internacionales no eran – ni más ni
menos – que todo un conjunto de políticas socialistas, arropadas de
modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas
con buenas intenciones, pero con los mismos resultados
catastróficos de siempre. Por eso, nunca debemos olvidar las
palabras de Thomas Sowell sobre el socialismo, el cual le reconocía
el mérito de que suena muy lindo, pero cuya contracara es que
siempre termina mal, horriblemente mal.
Sin ir más lejos, y más allá de los continuos desastres causados por
el socialismo, durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes
causados, en Venezuela, y no sólo por una caída del 80% de su
PIB, sino que mucho peor aún, a la luz del establecimiento de una
narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se
expandieron por todo nuestro continente americano.
Por eso, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral,
que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda
socialista, es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad.
Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado,
que estaba basado en un enfoque utilitarista; hoy, la defensa del
sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud
ética y moral. Esto es – como señala Israel Kirzner – los socialistas
de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo
cuestionan por ser injusto. Por ello, no basta con que el sistema sea
más productivo, ya que – si su raíz fuera injusta – el capitalismo no
merecería ser defendido. Por lo tanto, hoy les demostraré que el
capitalismo de libre empresa no sólo es más productivo, sino que
además es el único sistema que es justo. A su vez, les demostraré
que no existe dilema entre el utilitarismo político y la política,
basada en valores, ya que, si las mismas estuvieran en conflicto,
eso implica que las bases del utilitarismo político deben descartarse
por injustas.
Por lo tanto, esto implicará que – si queremos salir de nuestro
oscuro presente – debemos volver a inspirarnos en la filosofía
griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores
judeocristianos, los cuales nos permitirán salvar a Occidente. Gran
parte de los conflictos humanos surgen de una fallida interrelación
entre el derecho natural y el derecho positivo. Así, el derecho
natural es la ley que debe regir al ser humano porque se adecua a
su naturaleza, y, por lo tanto, es justo en sentido universal. Es una
ley común para todos los hombres porque es intrínseca a su
esencia y, por lo tanto, inmodificable e inmutable.
Por otra parte, el derecho positivo es el que redactan los hombres
para seguir a su conveniencia. De este modo, cuando la ley positiva
está en consonancia con la ley natural habrá justicia. En su defecto,
será legal, pero no será legítima. En función de ello se reconocen
dos derechos fundamentales: los derechos a la vida y a la libertad.
El hombre nace vivo y nace libre y tiene derecho a conservar estos
atributos de la naturaleza. Además, tiene derecho a que sus
semejantes se lo respeten, en orden de buscar su propia felicidad,
que es el fin al que tiende todo hombre.
En paralelo, tenemos los derechos adquiridos, los cuales no son
naturales ni tampoco son inherentes al ser humano, sino que los
mismos son ganados por merecimiento u obtenidos por regalo. De
este modo, el derecho fundamental a la libertad se deriva del
derecho adquirido de la propiedad privada, y ello se manifiesta en
que podamos libremente adquirir un bien con el fruto de nuestro
trabajo o podemos recibir un bien que libremente nos den o
hereden. A su vez, el derecho de propiedad – en especial por sus
consecuencias dinámicas – se vincula con el principio de
apropiación de Locke, por lo que ahora la propiedad no sólo puede
derivar en una donación, regalo, herencia y/o intercambio, sino que
se suma a la apropiación del descubrimiento y de una creación.
Finalmente, estos derechos se complementan con el principio de no
agresión, el cual establece que ningún ser humano tiene derecho a
ejercer agresión de ningún tipo contra otro ser humano, lo cual no
sólo incluye la agresión física, sino también todo tipo de coacción,
coerción y oposición bajo amenaza de uso de la fuerza. De ahí que
definimos liberalismo, acorde al profesor Alberto Benegas Lynch
(hijo), como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo,
basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la
vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la
propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la
competencia entendida como libre entrada y salida, la división, el
trabajo y la cooperación social”. Naturalmente – asociado a este
ordenamiento social – surge la cuestión de si el mismo es justo. Por
ende, para determinar si el sistema es justo, la referencia obligada
es Ulpiano, cuya premisa básica constituye la base del derecho
romano y – sin duda – es uno de los pilares de la civilización
occidental.
Así, la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a
cada cual su derecho. Esto es la intención de dar a cada uno lo
suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, la sentencia de Ulpiano
no se quedó ahí, sino que, a continuación, añadió que los principios
del derecho constan en vivir de modo honesto, sin causar daño a
nadie y dando cada cual lo que es suyo. Por lo tanto, de todo esto
se deriva que una de las características del capitalismo de libre
empresa es que es una doctrina justa.
Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos
probado que el mismo es justo, ahora es momento de probar que,
además, es eficiente. El primer planteo al respecto fue realizado por
Adam Smith, quien utilizando el argumento “de la mano invisible”
postulaba que cada individuo persiguiendo su propio interés, llevaba
al máximo bienestar social. Más tarde, los neoclásicos – guiados por
una idea “de la mano invisible”, basada en el óptimo de Pareto,
lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar. Esto
es: todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo,
esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba
abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas
intenciones de corregir los fallos de mercados, los cuales – desde mi
punto de vista – no existen.
Para eso, la prueba que ha desarrollado Hans-Hermann Hoppe,
basada en los derechos de propiedad, en línea con el principio de
apropiación originaria de Locke, junto al principio de no agresión, no
sólo resulta satisfactoria en probar la optimalidad, sino que,
además, no deja lugar a duda para que haya intervención. De este
modo, Hoppe señala que cualquier desviación de este conjunto de
reglas implica – por definición – una redistribución de títulos de
propiedad, y, por lo tanto, de los ingresos, desde los usuarios y
contratantes de bienes hacia los no usuarios, productores y no
contratantes. Por lo tanto, cualquier desviación en tal sentido
implica que habrá relativamente menos apropiación originaria de
recursos, cuya escasez sea conocida. Y, por ende, habrá menos
producción de nuevos bienes, menos mantenimiento de los bienes
existentes y menos contratos y comercios que sean mutuamente
beneficiosos. Esto, naturalmente, implica un menor estándar de vida
en relación con los bienes y servicios, que pasan de mano en mano.
Además, el postulado que solo el primer usuario, no el último, de un
bien, adquiere el derecho de propiedad sobre el mismo, nos
asegura que los esfuerzos productivos serán tan altos como sea
posible, en todo momento. A su vez la noción de que sólo la
integridad física de la propiedad, no el valor de la misma, debe ser
protegido y garantiza que todo propietario llevará a cabo los
mayores esfuerzos productivos de valor. Esto es esfuerzos para
promover cambios favorables en el valor de la propiedad y para
prevenir a contrarrestar cualquier cambio no favorable en el valor de
la misma. Por lo tanto, cualquier desviación de estas reglas implica
una reducción de esfuerzos productivos en todo momento.
Nótese que – al pivotear sobre la propiedad privada y no sobre
funciones de exceso de demanda derivadas de ejercicios de
optimización – permite alcanzar un óptimo sin la necesidad de
supuestos esotéricos que luego brindan sustento a la intervención
estatal. Al mismo tiempo, evita caer en el ridículo empírico del
segundo Teorema de la Economía del Bienestar, que postula la
independencia entre producción y distribución, como si la opción
entre capitalismo y comunismo fueran neutral, en términos de
resultado.
Por lo tanto, habiendo probado que las instituciones del capitalismo
de libre empresa, sostenidas por los derechos naturales, el principio
de apropiación originaria de Locke y el principio de no agresión, no
sólo que son justas, sino que además son eficientes – al menos en
términos estáticos – es momento ahora de probar que el capitalismo
de libre empresa cumple con todas estas mismas propiedades en
términos dinámicos.
Jenofonte – ya 380 años antes de Cristo – señalaba que la economía
es un saber, que permite a los hombres acrecentar la hacienda,
mientras postulaba que la propiedad privada resultaba el vehículo
más provechoso para la vida de cada cual. Luego de ello, Jenofonte
se ocupa del concepto de eficiencia, el cual lo aborda desde dos
perspectivas: por un lado, desde una visión estática define como
eficiente a la gestión de los recursos disponibles, tendientes a evitar
el despilfarro donde, además, resalta el beneficio de la propiedad
privada al señalar que el ojo del amo es la mejor fórmula para
engordar su ganado. Por otro lado, Jenofonte – en su segunda
definición de eficiencia- se adentra en el terreno dinámico,
señalando que, a su vez, la eficiencia implica incrementar la
hacienda. Esto es: se trata de aumentar la cantidad disponible de
bienes por la vía de la creatividad empresarial. Esto es, por la vía
del comercio y la especulación. Este último criterio de eficiencia es
de importancia fundamental para el estudio del crecimiento de una
economía, ya que a diferencia de un modelo estático en el que sólo
se contemplan lo que Robert Lucas Jr. definía como los parámetros
profundos – esto es: preferencias, tecnología y dotaciones de
recursos iniciales -, en la esfera dinámica, tanto la tecnología como
las dotaciones iniciales pueden variar. Y de hecho lo hacen
continuamente, como resultado de la creatividad empresarial. Es
más, un capítulo aparte obedece a la institución de la propiedad
privada y que – pivoteando sobre ella – la Escuela Austríaca de
Economía, desde Mises, Hayek, Rothbard, Kirzner, Hoppe hasta
Jesús Huerta de Soto han demostrado la imposibilidad del
socialismo y – por ende – echando por tierra la fantasmagórica idea
de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la
producción y distribución, una sordera académica que derivó en el
socialismo y que le costó al mundo la vida de 150 millones de seres
humanos, al tiempo que aquellos que lograron sobrevivir al terror lo
hicieron en una absurda pobreza. Acorde a lo señalado y – en línea
con la segunda definición del análisis de Jenofonte – la teoría
económica ha identificado cuatro fuentes de progreso económico:
en primer lugar, tenemos la división del trabajo, la cual fue
ejemplificada por Adam Smith con “la fábrica de alfileres”. En el
fondo se trata de un mecanismo por el cual se generan ganancias
de productividad, que se manifiestan como rendimientos crecientes
y que – si bien su límite está delimitado por el tamaño del mercado –
el tamaño del mismo se ve afectado positivamente por eso. Sin
embargo, vale la pena aclarar también que este proceso virtuoso no
es infinito, cuyo límite choca con la dotación de recursos iniciales.
En segundo lugar, la acumulación de capital, tanto físico como
humano. Respecto al capital físico es crucial la interacción entre
ahorro e inversión, poniendo de manifiesto el rol fundamental del
mercado de capitales y el sistema financiero para lograr a cabo
dicha intermediación. Por el lado de capital humano, el foco no debe
limitarse al plano educativo, sino que también debe considerarse el
desarrollo de capacidades cognitivas, desde el nacimiento del ser
humano, su alimentación y la salud, elementos fundamentales para
poder acceder a la educación y al mercado de trabajo
En tercer lugar, tenemos el progreso tecnológico, el cual significa
poder producir una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad
de recursos o producir lo mismo empleando una menor cantidad de
insumos. Finalmente, tenemos el espíritu empresarial o mejor dicho
la función empresarial, la cual – acorde al profesor Huerta de Soto –
constituye el principal motor del proceso de crecimiento económico,
ya que si bien los tres factores señalados son importantes, sin
empresarios no habrá producción y el nivel de vida sería
extremadamente precario, donde la función empresarial no se
focaliza tanto en la eficiencia de corto, sino más bien en el
crecimiento de la cantidad de bienes y servicios, lo cual deriva en
mayores niveles de vida.
En función de todo esto, lo verdaderamente importante es expandir
al máximo la frontera de posibilidad de la producción. Así, la
eficiencia dinámica puede verse con la capacidad de una economía
para impulsar la creatividad y la coordinación empresarial. A su vez,
el criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al
concepto de función empresarial. Siendo esta la capacidad
típicamente humana para darse cuenta de las oportunidades de
ganancia que surgen en el entorno y actuando en consecuencia
para aprovecharse de las mismas, haciendo que se vuelva
fundamental la tarea de descubrir y crear nuevos fines y medios,
impulsando una coordinación espontánea destinada a resolver los
desequilibrios del mercado.
Por otra parte, esta definición de eficiencia dinámica, que propone
Huerta de Soto, combina adecuadamente, y de modo coherente, la
idea de destrucción creativa, de Schumpeter, con la eficiencia
adaptativa de North. Naturalmente, dado el rol de la función
empresarial, son de vital importancia las instituciones bajo las
cuales se desarrolla la misma. En este sentido, tanto Douglass
North como Jesús Huerta de Soto, ven como una función clave de
las instituciones la de reducir la incertidumbre. Así, mientras North
la presenta como un conjunto de restricciones, ideadas por los
humanos que estructuran la interacción social de un modo
repetitivo; Huerta de Soto considera que estas instituciones
concebidas por seres humanos emergen de un proceso interacción
social de modo espontáneo, sin el diseño de una sola persona, las
cuales reducen la incertidumbre del proceso de mercado. De este
modo – como señala Roy Cordato- el marco institucional adecuado
es el que favorezca el descubrimiento empresarial y la coordinación.
Por lo que, en este marco, la política económica debería orientarse
a identificar y remover todas las trabas artificiales, que dificultan el
proceso empresarial y los intercambios voluntarios.
En este sentido, dada la influencia determinante de las instituciones
en el progreso económico, ello nos dirige la mirada hacia la
importancia de la ética, ya que aquellas sociedades que adhieren a
valores morales y principios éticos más sólidos, en el respaldo de
las instituciones, serán dinámicamente más eficientes, y con ello
disfrutarán de una mayor prosperidad. Así, el problema ético
fundamental para concebirse como la búsqueda de la mejor manera
para fomentar la coordinación y la creación empresarial. Por lo tanto
– en el campo de la ética social – se llega a la conclusión de que la
concepción del ser humano como un actor creativo y coordinador
implica aceptar con carácter axiomático el principio de que todo ser
humano tiene derecho a apropiarse de los resultados de su
creatividad empresarial.
Es decir, que la apropiación privada de los frutos de aquellos que
crean y descubren los empresarios es un principio del derecho
natural, porque si el actor no pudiera apropiarse de lo que crea o
descubre, entonces se bloquearía su capacidad de detectar
oportunidades de ganancias, y desaparecería el incentivo que tiene
para llevar a cabo sus acciones. En definitiva, el principio ético que
acabamos de enunciar, es la base fundamental ética de toda la
economía de mercado. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar
es que el capitalismo de libre empresa no sólo que es justo, sino
que, además, es eficiente, y, además, es el que genera una mayor
tasa de crecimiento.
Por lo tanto – dado el marco conceptual de la eficiencia dinámica y
la existencia de dilemas entre eficiencia y valores éticos, al
momento de diseñar las políticas públicas – resulta de interés su
implementación en la vida real.
Más allá de los enormes logros que hemos mostrado, durante esos
años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI,
bajando la inflación del 300% al 30%; reduciendo el Riesgo País en
2500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que
la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas
por valores éticos y morales, me gustaría – entonces – hacer foco
en el caso del Ministerio de Regulación o, como lo llamamos
puertas adentro, el “Ministerio de los Rendimientos Crecientes”.
Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita
desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey.
Esta figura surge del hecho de que – hasta el año 1800 – el PBI per
cápita es casi constante y, a partir de ahí, se multiplicó por 15
veces, en un contexto en el que se multiplicó por 10 el tamaño de la
población. En paralelo, mientras que el PBI crecía, la pobreza
extrema cayó de niveles del 95% al 10%.
Sin embargo, esta maravilla implica la existencia de rendimientos
crecientes, lo cual en economía se lo asocia a estructura de
mercados concentrados, y ahí es donde surge el dilema de política
pública entre eficiencia paretiana y justicia. En el análisis paretiano,
los rendimientos crecientes implican la existencia de no
convexidades en el conjunto de producción, lo cual, no permite
derivar funciones de beneficios que arrojen un máximo, por lo que ni
la oferta de bienes ni la demanda de insumos son óptimas. Frente a
ello se propone regular a las empresas y asimilarla a un caso
perfectamente competitivo. Esto es, matar los rendimientos
crecientes y, con ello, el crecimiento económico. Si no, miren los
efectos que causa la regulación en todas partes del mundo.
La visión basada en los valores éticos del capitalismo señala que, si
a esa posición se llegó por descubrimiento, intercambios voluntarios
y sin violencia, el principio de no agresión, no hay motivo que
justifique la intervención. De hecho, la intervención es una violación
del derecho de propiedad, por lo que, al castigar los beneficios, el
crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención
y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y,
por ende, injustas. Es por eso que – desde la llegada la
administración en 2023 – hemos llevado a cabo, gracias a la
ciclópea tarea, del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas
estructurales, las cuales hoy nos permite tener una economía más
eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto
es “Make Argentina Great Again”. Por ende, esto muestra lo
cuestionable del análisis del Óptimo Pareto. En función del mismo,
muchos consideran pertinente que se regulen dichas estructuras
concentradas, asimilándolas en resultados a un modelo competitivo.
Sin embargo, como había señalado, eso implica matar los
rendimientos crecientes, cuyo efecto colateral no deseado es el de
matar el crecimiento.
Nótese que – bajo esta misma línea – podemos abordar los temas
de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría
verse como la versión siglo XXI de “la fábrica de alfileres”, de Adam
Smith. Es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y, con
ello, mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable
que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar
a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más
directamente: los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están
haciendo un mundo mejor.
Al mismo tiempo, quiero señalar que todos los temores asociados a
escenarios distópicos son una tontería. La respuesta es Adam
Smith. El límite de los rendimientos crecientes está dado por el
tamaño del mercado. Y, finalmente, no debemos olvidar que la
puesta en marcha de estos proyectos requiere de insumos y
recursos financieros reales, por lo que la expansión estará limitada
por las dotaciones iniciales.
Para aquellos que estén interesados en los fundamentos teóricos
de estos argumentos, que estoy presentando hoy, el doctor Demian
Reidel subió a las redes, justamente, el trabajo que hicimos en
colaboración y donde desarrollamos, justamente, los fundamentos
teóricos de esto, de que regular mata el crecimiento. Es decir, la
omnipotencia del Estado, las regulaciones, destruyen el derecho de
propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el
crecimiento es menor.
Por último, ligado este fenomenal futuro que se avecina, resulta de
vital importancia el rol del capital humano. En este sentido, en
Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Pettovello, a
los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para
enseñarles a pescar, y si es posible a motivarlos a que creen su
propia empresa pesquera.
Finalmente, a pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre
empresa no socava los valores morales. Después de todo, el
progreso económico vía “el mecanismo de la mano invisible” surgió
de los sentimientos morales de Adán Smith, y la era moderna debe
su existencia a las virtudes burguesas señaladas por McCloskey. A
su vez – gracias al gran trabajo de Huerta de Soto – en el desarrollo
del concepto de eficiencia dinámica y la puesta en práctica en
Argentina, esto nos permite estar seguros que el dilema entre
eficiencia y justicia es falso. Esto es: los mercados no sólo son
superiores desde lo productivo, sino que también son justos, y que,
por ende, las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no
el utilitarismo, ya sea económico y/o político, que siempre derivan
en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras.
Por lo tanto, reafirmo lo dicho al inicio de esta conferencia.
Maquiavelo ha muerto y por lo tanto es momento de enterrarlo. Es
más, dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres,
estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los
mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo
progresar económicamente, defender la propiedad privada,
mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas
virtudes sociales que son indispensables para una sociedad
próspera.
Por último, quiero dejarles una reflexión sobre la Parashá de esta
semana. La Parashá Bo escribe, ese momento en que Moisés se
enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para
advertirle que si no liberaba el pueblo hebreo caerían sobre Egipto
las últimas tres plagas. Ante la negativa del faraón llegó la plaga de
las langostas, la cual significa la hambruna. Luego, llegó la plaga de
la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de
decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo
cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la
libertad; la analogía con lo que ocurre hoy en Occidente es
tremendamente clara.
Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a
darle la espalda a las ideas de la libertad, y por ello que, en este
mismo lugar, en el año 2024, afirmé que occidente está en peligro,
fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su
versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025,
expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la
humanidad. Sin embargo, 2026, es el año en que les traigo buenas
noticias: el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de
ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas
de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a
encender a todo occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria,
como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el
derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos
por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si
volvemos a las raíces de occidente. Esto es: volviendo a las ideas
de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente. Que las fuerzas del
cielo nos acompañen. Y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias.
