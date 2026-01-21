Discurso de Javier Milei en el Foro de Davos 2026

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA NACIÓN JAVIER MILEI,

EN EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL 2026, DE DAVOS, EN LA

CONFEDERACIÓN SUIZA

21-1-2026

Buenas tardes a todos: Estoy aquí, frente a ustedes, para decirles –

– de modo categórico – que Maquiavelo ha muerto. Durante años se

nos deformó el pensamiento presentándonos un falso dilema al

diseñar políticas públicas, donde se debía optar entre la eficiencia

política en contraposición al respeto de los valores éticos y morales

de Occidente. Tal como señala el profesor Jesús Huerta de Soto, en

su trabajo sobre eficiencia dinámica – desde dicho punto de vista – la

eficiencia no es compatible con diversos esquemas de equidad o

justicia, sino que surge única y exclusivamente de uno de ellos, el

cual se basa en el respeto de la propiedad privada y la función

empresarial.

Por eso, la oposición entre las dimensiones de eficiencia y justicia

es falsa y errónea; esto es lo justo no puede ser ineficiente y lo es

eficiente justo y es que, en la perspectiva del análisis dinámico,

justicia y eficiencia son dos caras de la misma moneda. Sin lugar a

dudas quien anticipó esta situación con mayor claridad fue Murray,

al plantear la conexión que existe entre la concepción dinámica de

la eficiencia económica y el ámbito de la ética. Murray Rothbard

consideraba imprescindible establecer – previamente – el marco

ético adecuado, que impulse la eficiencia dinámica, dado el

desconocimiento que tenemos respecto a los fines medios y

funciones de utilidad que existe en la realidad.

Así, para Rothbard, a lo cual adscribo aún desde mi rol de

presidente de la gran Nación Argentina – sólo los principios éticos

subyacentes en la cultura occidental – pueden servir como criterio

de eficiencia, a la hora de tomar decisiones en materia de políticas

públicas. Puesto en términos crudos – al momento de diseñarse las

políticas públicas – resulta inadmisible, desde el punto de vista de la

ética y la moral, sacrificar a la justicia en el altar de la eficiencia.

Esta consigna, en favor de los valores, no sólo está por encima de

la eficiencia económica, sino que aún lo está muy por encima, aún

más de lo que es el utilitarismo político. Así – al dejar de lado los

valores éticos y morales – eso deriva en políticas que no sólo son

injustas, sino que además llevan al colapso, no solo en lo

económico, sino también en el plano en lo social, a punto tal que

podría terminar acabando con la propia civilización Occidental.

Por eso, en 2024, en este Foro señalé que Occidente estaba en

peligro. A su vez – en mi exposición del 2025 – mostré que las

agendas y las políticas, que se venían impulsando, desde los

distintos organismos y foros internacionales no eran – ni más ni

menos – que todo un conjunto de políticas socialistas, arropadas de

modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas

con buenas intenciones, pero con los mismos resultados

catastróficos de siempre. Por eso, nunca debemos olvidar las

palabras de Thomas Sowell sobre el socialismo, el cual le reconocía

el mérito de que suena muy lindo, pero cuya contracara es que

siempre termina mal, horriblemente mal.

Sin ir más lejos, y más allá de los continuos desastres causados por

el socialismo, durante el siglo XX, vemos los daños aberrantes

causados, en Venezuela, y no sólo por una caída del 80% de su

PIB, sino que mucho peor aún, a la luz del establecimiento de una

narcodictadura sangrienta, cuyos tentáculos terroristas se

expandieron por todo nuestro continente americano.

Por eso, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral,

que atraviesa Occidente, fruto de haber abrazado la nueva agenda

socialista, es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad.

Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado,

que estaba basado en un enfoque utilitarista; hoy, la defensa del

sistema capitalista de libre empresa debe estar basada en su virtud

ética y moral. Esto es – como señala Israel Kirzner – los socialistas

de hoy no niegan la superioridad del capitalismo en lo productivo, lo

cuestionan por ser injusto. Por ello, no basta con que el sistema sea

más productivo, ya que – si su raíz fuera injusta – el capitalismo no

merecería ser defendido. Por lo tanto, hoy les demostraré que el

capitalismo de libre empresa no sólo es más productivo, sino que

además es el único sistema que es justo. A su vez, les demostraré

que no existe dilema entre el utilitarismo político y la política,

basada en valores, ya que, si las mismas estuvieran en conflicto,

eso implica que las bases del utilitarismo político deben descartarse

por injustas.

Por lo tanto, esto implicará que – si queremos salir de nuestro

oscuro presente – debemos volver a inspirarnos en la filosofía

griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores

judeocristianos, los cuales nos permitirán salvar a Occidente. Gran

parte de los conflictos humanos surgen de una fallida interrelación

entre el derecho natural y el derecho positivo. Así, el derecho

natural es la ley que debe regir al ser humano porque se adecua a

su naturaleza, y, por lo tanto, es justo en sentido universal. Es una

ley común para todos los hombres porque es intrínseca a su

esencia y, por lo tanto, inmodificable e inmutable.

Por otra parte, el derecho positivo es el que redactan los hombres

para seguir a su conveniencia. De este modo, cuando la ley positiva

está en consonancia con la ley natural habrá justicia. En su defecto,

será legal, pero no será legítima. En función de ello se reconocen

dos derechos fundamentales: los derechos a la vida y a la libertad.

El hombre nace vivo y nace libre y tiene derecho a conservar estos

atributos de la naturaleza. Además, tiene derecho a que sus

semejantes se lo respeten, en orden de buscar su propia felicidad,

que es el fin al que tiende todo hombre.

En paralelo, tenemos los derechos adquiridos, los cuales no son

naturales ni tampoco son inherentes al ser humano, sino que los

mismos son ganados por merecimiento u obtenidos por regalo. De

este modo, el derecho fundamental a la libertad se deriva del

derecho adquirido de la propiedad privada, y ello se manifiesta en

que podamos libremente adquirir un bien con el fruto de nuestro

trabajo o podemos recibir un bien que libremente nos den o

hereden. A su vez, el derecho de propiedad – en especial por sus

consecuencias dinámicas – se vincula con el principio de

apropiación de Locke, por lo que ahora la propiedad no sólo puede

derivar en una donación, regalo, herencia y/o intercambio, sino que

se suma a la apropiación del descubrimiento y de una creación.

Finalmente, estos derechos se complementan con el principio de no

agresión, el cual establece que ningún ser humano tiene derecho a

ejercer agresión de ningún tipo contra otro ser humano, lo cual no

sólo incluye la agresión física, sino también todo tipo de coacción,

coerción y oposición bajo amenaza de uso de la fuerza. De ahí que

definimos liberalismo, acorde al profesor Alberto Benegas Lynch

(hijo), como “el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo,

basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la

vida, la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la

propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la

competencia entendida como libre entrada y salida, la división, el

trabajo y la cooperación social”. Naturalmente – asociado a este

ordenamiento social – surge la cuestión de si el mismo es justo. Por

ende, para determinar si el sistema es justo, la referencia obligada

es Ulpiano, cuya premisa básica constituye la base del derecho

romano y – sin duda – es uno de los pilares de la civilización

occidental.

Así, la justicia es la constante y persistente voluntad de otorgar a

cada cual su derecho. Esto es la intención de dar a cada uno lo

suyo, lo que le corresponde. Sin embargo, la sentencia de Ulpiano

no se quedó ahí, sino que, a continuación, añadió que los principios

del derecho constan en vivir de modo honesto, sin causar daño a

nadie y dando cada cual lo que es suyo. Por lo tanto, de todo esto

se deriva que una de las características del capitalismo de libre

empresa es que es una doctrina justa.

Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos

probado que el mismo es justo, ahora es momento de probar que,

además, es eficiente. El primer planteo al respecto fue realizado por

Adam Smith, quien utilizando el argumento “de la mano invisible”

postulaba que cada individuo persiguiendo su propio interés, llevaba

al máximo bienestar social. Más tarde, los neoclásicos – guiados por

una idea “de la mano invisible”, basada en el óptimo de Pareto,

lograron derivar el primer axioma de la economía del bienestar. Esto

es: todo equilibrio competitivo es óptimo de Pareto. Sin embargo,

esto implicaba abrazar una estructura matemática que dejaba

abiertas las puertas a la intervención estatal, bajo las buenas

intenciones de corregir los fallos de mercados, los cuales – desde mi

punto de vista – no existen.

Para eso, la prueba que ha desarrollado Hans-Hermann Hoppe,

basada en los derechos de propiedad, en línea con el principio de

apropiación originaria de Locke, junto al principio de no agresión, no

sólo resulta satisfactoria en probar la optimalidad, sino que,

además, no deja lugar a duda para que haya intervención. De este

modo, Hoppe señala que cualquier desviación de este conjunto de

reglas implica – por definición – una redistribución de títulos de

propiedad, y, por lo tanto, de los ingresos, desde los usuarios y

contratantes de bienes hacia los no usuarios, productores y no

contratantes. Por lo tanto, cualquier desviación en tal sentido

implica que habrá relativamente menos apropiación originaria de

recursos, cuya escasez sea conocida. Y, por ende, habrá menos

producción de nuevos bienes, menos mantenimiento de los bienes

existentes y menos contratos y comercios que sean mutuamente

beneficiosos. Esto, naturalmente, implica un menor estándar de vida

en relación con los bienes y servicios, que pasan de mano en mano.

Además, el postulado que solo el primer usuario, no el último, de un

bien, adquiere el derecho de propiedad sobre el mismo, nos

asegura que los esfuerzos productivos serán tan altos como sea

posible, en todo momento. A su vez la noción de que sólo la

integridad física de la propiedad, no el valor de la misma, debe ser

protegido y garantiza que todo propietario llevará a cabo los

mayores esfuerzos productivos de valor. Esto es esfuerzos para

promover cambios favorables en el valor de la propiedad y para

prevenir a contrarrestar cualquier cambio no favorable en el valor de

la misma. Por lo tanto, cualquier desviación de estas reglas implica

una reducción de esfuerzos productivos en todo momento.

Nótese que – al pivotear sobre la propiedad privada y no sobre

funciones de exceso de demanda derivadas de ejercicios de

optimización – permite alcanzar un óptimo sin la necesidad de

supuestos esotéricos que luego brindan sustento a la intervención

estatal. Al mismo tiempo, evita caer en el ridículo empírico del

segundo Teorema de la Economía del Bienestar, que postula la

independencia entre producción y distribución, como si la opción

entre capitalismo y comunismo fueran neutral, en términos de

resultado.

Por lo tanto, habiendo probado que las instituciones del capitalismo

de libre empresa, sostenidas por los derechos naturales, el principio

de apropiación originaria de Locke y el principio de no agresión, no

sólo que son justas, sino que además son eficientes – al menos en

términos estáticos – es momento ahora de probar que el capitalismo

de libre empresa cumple con todas estas mismas propiedades en

términos dinámicos.

Jenofonte – ya 380 años antes de Cristo – señalaba que la economía

es un saber, que permite a los hombres acrecentar la hacienda,

mientras postulaba que la propiedad privada resultaba el vehículo

más provechoso para la vida de cada cual. Luego de ello, Jenofonte

se ocupa del concepto de eficiencia, el cual lo aborda desde dos

perspectivas: por un lado, desde una visión estática define como

eficiente a la gestión de los recursos disponibles, tendientes a evitar

el despilfarro donde, además, resalta el beneficio de la propiedad

privada al señalar que el ojo del amo es la mejor fórmula para

engordar su ganado. Por otro lado, Jenofonte – en su segunda

definición de eficiencia- se adentra en el terreno dinámico,

señalando que, a su vez, la eficiencia implica incrementar la

hacienda. Esto es: se trata de aumentar la cantidad disponible de

bienes por la vía de la creatividad empresarial. Esto es, por la vía

del comercio y la especulación. Este último criterio de eficiencia es

de importancia fundamental para el estudio del crecimiento de una

economía, ya que a diferencia de un modelo estático en el que sólo

se contemplan lo que Robert Lucas Jr. definía como los parámetros

profundos – esto es: preferencias, tecnología y dotaciones de

recursos iniciales -, en la esfera dinámica, tanto la tecnología como

las dotaciones iniciales pueden variar. Y de hecho lo hacen

continuamente, como resultado de la creatividad empresarial. Es

más, un capítulo aparte obedece a la institución de la propiedad

privada y que – pivoteando sobre ella – la Escuela Austríaca de

Economía, desde Mises, Hayek, Rothbard, Kirzner, Hoppe hasta

Jesús Huerta de Soto han demostrado la imposibilidad del

socialismo y – por ende – echando por tierra la fantasmagórica idea

de John Stuart Mill, que postulaba la independencia entre la

producción y distribución, una sordera académica que derivó en el

socialismo y que le costó al mundo la vida de 150 millones de seres

humanos, al tiempo que aquellos que lograron sobrevivir al terror lo

hicieron en una absurda pobreza. Acorde a lo señalado y – en línea

con la segunda definición del análisis de Jenofonte – la teoría

económica ha identificado cuatro fuentes de progreso económico:

en primer lugar, tenemos la división del trabajo, la cual fue

ejemplificada por Adam Smith con “la fábrica de alfileres”. En el

fondo se trata de un mecanismo por el cual se generan ganancias

de productividad, que se manifiestan como rendimientos crecientes

y que – si bien su límite está delimitado por el tamaño del mercado –

el tamaño del mismo se ve afectado positivamente por eso. Sin

embargo, vale la pena aclarar también que este proceso virtuoso no

es infinito, cuyo límite choca con la dotación de recursos iniciales.

En segundo lugar, la acumulación de capital, tanto físico como

humano. Respecto al capital físico es crucial la interacción entre

ahorro e inversión, poniendo de manifiesto el rol fundamental del

mercado de capitales y el sistema financiero para lograr a cabo

dicha intermediación. Por el lado de capital humano, el foco no debe

limitarse al plano educativo, sino que también debe considerarse el

desarrollo de capacidades cognitivas, desde el nacimiento del ser

humano, su alimentación y la salud, elementos fundamentales para

poder acceder a la educación y al mercado de trabajo

En tercer lugar, tenemos el progreso tecnológico, el cual significa

poder producir una mayor cantidad de bienes con la misma cantidad

de recursos o producir lo mismo empleando una menor cantidad de

insumos. Finalmente, tenemos el espíritu empresarial o mejor dicho

la función empresarial, la cual – acorde al profesor Huerta de Soto –

constituye el principal motor del proceso de crecimiento económico,

ya que si bien los tres factores señalados son importantes, sin

empresarios no habrá producción y el nivel de vida sería

extremadamente precario, donde la función empresarial no se

focaliza tanto en la eficiencia de corto, sino más bien en el

crecimiento de la cantidad de bienes y servicios, lo cual deriva en

mayores niveles de vida.

En función de todo esto, lo verdaderamente importante es expandir

al máximo la frontera de posibilidad de la producción. Así, la

eficiencia dinámica puede verse con la capacidad de una economía

para impulsar la creatividad y la coordinación empresarial. A su vez,

el criterio de eficiencia dinámica está indisolublemente unido al

concepto de función empresarial. Siendo esta la capacidad

típicamente humana para darse cuenta de las oportunidades de

ganancia que surgen en el entorno y actuando en consecuencia

para aprovecharse de las mismas, haciendo que se vuelva

fundamental la tarea de descubrir y crear nuevos fines y medios,

impulsando una coordinación espontánea destinada a resolver los

desequilibrios del mercado.

Por otra parte, esta definición de eficiencia dinámica, que propone

Huerta de Soto, combina adecuadamente, y de modo coherente, la

idea de destrucción creativa, de Schumpeter, con la eficiencia

adaptativa de North. Naturalmente, dado el rol de la función

empresarial, son de vital importancia las instituciones bajo las

cuales se desarrolla la misma. En este sentido, tanto Douglass

North como Jesús Huerta de Soto, ven como una función clave de

las instituciones la de reducir la incertidumbre. Así, mientras North

la presenta como un conjunto de restricciones, ideadas por los

humanos que estructuran la interacción social de un modo

repetitivo; Huerta de Soto considera que estas instituciones

concebidas por seres humanos emergen de un proceso interacción

social de modo espontáneo, sin el diseño de una sola persona, las

cuales reducen la incertidumbre del proceso de mercado. De este

modo – como señala Roy Cordato- el marco institucional adecuado

es el que favorezca el descubrimiento empresarial y la coordinación.

Por lo que, en este marco, la política económica debería orientarse

a identificar y remover todas las trabas artificiales, que dificultan el

proceso empresarial y los intercambios voluntarios.

En este sentido, dada la influencia determinante de las instituciones

en el progreso económico, ello nos dirige la mirada hacia la

importancia de la ética, ya que aquellas sociedades que adhieren a

valores morales y principios éticos más sólidos, en el respaldo de

las instituciones, serán dinámicamente más eficientes, y con ello

disfrutarán de una mayor prosperidad. Así, el problema ético

fundamental para concebirse como la búsqueda de la mejor manera

para fomentar la coordinación y la creación empresarial. Por lo tanto

– en el campo de la ética social – se llega a la conclusión de que la

concepción del ser humano como un actor creativo y coordinador

implica aceptar con carácter axiomático el principio de que todo ser

humano tiene derecho a apropiarse de los resultados de su

creatividad empresarial.

Es decir, que la apropiación privada de los frutos de aquellos que

crean y descubren los empresarios es un principio del derecho

natural, porque si el actor no pudiera apropiarse de lo que crea o

descubre, entonces se bloquearía su capacidad de detectar

oportunidades de ganancias, y desaparecería el incentivo que tiene

para llevar a cabo sus acciones. En definitiva, el principio ético que

acabamos de enunciar, es la base fundamental ética de toda la

economía de mercado. Por lo tanto, lo que acabamos de demostrar

es que el capitalismo de libre empresa no sólo que es justo, sino

que, además, es eficiente, y, además, es el que genera una mayor

tasa de crecimiento.

Por lo tanto – dado el marco conceptual de la eficiencia dinámica y

la existencia de dilemas entre eficiencia y valores éticos, al

momento de diseñar las políticas públicas – resulta de interés su

implementación en la vida real.

Más allá de los enormes logros que hemos mostrado, durante esos

años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI,

bajando la inflación del 300% al 30%; reduciendo el Riesgo País en

2500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que

la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas

por valores éticos y morales, me gustaría – entonces – hacer foco

en el caso del Ministerio de Regulación o, como lo llamamos

puertas adentro, el “Ministerio de los Rendimientos Crecientes”.

Dicho ministerio está inspirado en la evolución del PBI per cápita

desde la era cristiana, el cual tiene la forma de un palo de hockey.

Esta figura surge del hecho de que – hasta el año 1800 – el PBI per

cápita es casi constante y, a partir de ahí, se multiplicó por 15

veces, en un contexto en el que se multiplicó por 10 el tamaño de la

población. En paralelo, mientras que el PBI crecía, la pobreza

extrema cayó de niveles del 95% al 10%.

Sin embargo, esta maravilla implica la existencia de rendimientos

crecientes, lo cual en economía se lo asocia a estructura de

mercados concentrados, y ahí es donde surge el dilema de política

pública entre eficiencia paretiana y justicia. En el análisis paretiano,

los rendimientos crecientes implican la existencia de no

convexidades en el conjunto de producción, lo cual, no permite

derivar funciones de beneficios que arrojen un máximo, por lo que ni

la oferta de bienes ni la demanda de insumos son óptimas. Frente a

ello se propone regular a las empresas y asimilarla a un caso

perfectamente competitivo. Esto es, matar los rendimientos

crecientes y, con ello, el crecimiento económico. Si no, miren los

efectos que causa la regulación en todas partes del mundo.

La visión basada en los valores éticos del capitalismo señala que, si

a esa posición se llegó por descubrimiento, intercambios voluntarios

y sin violencia, el principio de no agresión, no hay motivo que

justifique la intervención. De hecho, la intervención es una violación

del derecho de propiedad, por lo que, al castigar los beneficios, el

crecimiento potencial de la economía cae. Por ende, la intervención

y la regulación son dinámicamente ineficientes por ser violentas y,

por ende, injustas. Es por eso que – desde la llegada la

administración en 2023 – hemos llevado a cabo, gracias a la

ciclópea tarea, del ministro Federico Sturzenegger, 13.500 reformas

estructurales, las cuales hoy nos permite tener una economía más

eficiente dinámicamente, lo cual nos permite volver a crecer. Esto

es “Make Argentina Great Again”. Por ende, esto muestra lo

cuestionable del análisis del Óptimo Pareto. En función del mismo,

muchos consideran pertinente que se regulen dichas estructuras

concentradas, asimilándolas en resultados a un modelo competitivo.

Sin embargo, como había señalado, eso implica matar los

rendimientos crecientes, cuyo efecto colateral no deseado es el de

matar el crecimiento.

Nótese que – bajo esta misma línea – podemos abordar los temas

de inteligencia artificial. En este sentido, dicho instrumento podría

verse como la versión siglo XXI de “la fábrica de alfileres”, de Adam

Smith. Es decir, un potenciador de rendimientos crecientes y, con

ello, mayor crecimiento y bienestar. Por lo que lo más responsable

que pueden hacer los Estados respecto al tema es dejar de fastidiar

a quienes están creando un mundo mejor. Para decirlo más

directamente: los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están

haciendo un mundo mejor.

Al mismo tiempo, quiero señalar que todos los temores asociados a

escenarios distópicos son una tontería. La respuesta es Adam

Smith. El límite de los rendimientos crecientes está dado por el

tamaño del mercado. Y, finalmente, no debemos olvidar que la

puesta en marcha de estos proyectos requiere de insumos y

recursos financieros reales, por lo que la expansión estará limitada

por las dotaciones iniciales.

Para aquellos que estén interesados en los fundamentos teóricos

de estos argumentos, que estoy presentando hoy, el doctor Demian

Reidel subió a las redes, justamente, el trabajo que hicimos en

colaboración y donde desarrollamos, justamente, los fundamentos

teóricos de esto, de que regular mata el crecimiento. Es decir, la

omnipotencia del Estado, las regulaciones, destruyen el derecho de

propiedad y eso mata los rendimientos crecientes y, por ende, el

crecimiento es menor.

Por último, ligado este fenomenal futuro que se avecina, resulta de

vital importancia el rol del capital humano. En este sentido, en

Argentina, gracias a la gestión de la ministra Sandra Pettovello, a

los sectores vulnerables hemos dejado de regalarle el pescado para

enseñarles a pescar, y si es posible a motivarlos a que creen su

propia empresa pesquera.

Finalmente, a pesar de las críticas populares, el capitalismo de libre

empresa no socava los valores morales. Después de todo, el

progreso económico vía “el mecanismo de la mano invisible” surgió

de los sentimientos morales de Adán Smith, y la era moderna debe

su existencia a las virtudes burguesas señaladas por McCloskey. A

su vez – gracias al gran trabajo de Huerta de Soto – en el desarrollo

del concepto de eficiencia dinámica y la puesta en práctica en

Argentina, esto nos permite estar seguros que el dilema entre

eficiencia y justicia es falso. Esto es: los mercados no sólo son

superiores desde lo productivo, sino que también son justos, y que,

por ende, las políticas públicas deben estar guiadas por la ética y no

el utilitarismo, ya sea económico y/o político, que siempre derivan

en soluciones injustas, populistas y empobrecedoras.

Por lo tanto, reafirmo lo dicho al inicio de esta conferencia.

Maquiavelo ha muerto y por lo tanto es momento de enterrarlo. Es

más, dado el vínculo profundo entre la moral y los mercados libres,

estos últimos nos hacen mejores personas. Ya que gracias a los

mercados dinámicamente eficientes podemos al mismo tiempo

progresar económicamente, defender la propiedad privada,

mantener la paz, alcanzar la armonía social y fortalecer aquellas

virtudes sociales que son indispensables para una sociedad

próspera.

Por último, quiero dejarles una reflexión sobre la Parashá de esta

semana. La Parashá Bo escribe, ese momento en que Moisés se

enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para

advertirle que si no liberaba el pueblo hebreo caerían sobre Egipto

las últimas tres plagas. Ante la negativa del faraón llegó la plaga de

las langostas, la cual significa la hambruna. Luego, llegó la plaga de

la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de

decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo

cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la

libertad; la analogía con lo que ocurre hoy en Occidente es

tremendamente clara.

Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a

darle la espalda a las ideas de la libertad, y por ello que, en este

mismo lugar, en el año 2024, afirmé que occidente está en peligro,

fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su

versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025,

expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la

humanidad. Sin embargo, 2026, es el año en que les traigo buenas

noticias: el mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de

ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas

de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a

encender a todo occidente, y con ello pagará su deuda civilizatoria,

como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el

derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos

por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si

volvemos a las raíces de occidente. Esto es: volviendo a las ideas

de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente. Que las fuerzas del

cielo nos acompañen. Y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias.