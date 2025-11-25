Dos muertos y más de 50 heridos tras el vuelco de un micro camino a Mar del Plata

El accidente ocurrió poco después de las 8 de la mañana, cuando un micro de larga distancia que se dirigía a la costa volcó a la altura del kilómetro 325, cerca de General Pirán.

La unidad, que transportaba 56 pasajeros y había salido de la zona oeste del Gran Buenos Aires con paradas en Morón, Moreno y Ciudadela, volcó sobre su mano derecha luego de tomar una curva al salir de Pirán, según testigos.

Los heridos más graves fueron trasladados al Hospital General de Agudos de Mar del Plata, mientras que otros pasajeros reciben atención en centros de salud de Viboratá y Coronel Vidal.

Tras conocerse el hecho, se confirmó que el micro registra varias infracciones a la ley de tránsito vigente.