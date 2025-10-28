Dura acusación a Fernando Basanta en el juicio político por su nombramiento en el Poder Judicial

Durante la audiencia pública por el juicio político a Fernando Basanta, la Sala Acusadora sostuvo que el actual vocal del Tribunal Superior de Justicia debía rechazar su designación y advirtió sobre un posible “patrón de designaciones discrecionales” en el Poder Judicial de Santa Cruz. Los diputados de la Sala Juzgadora tomaron juramento y recibieron el dictamen que considera que hay pruebas y fundamentos suficientes para avanzar con la denuncia presentada por el abogado Sergio Macagno.