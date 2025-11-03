El abogado defensor de Basanta afirmó que el juicio político “es nulo por improcedente”

El abogado Alejandro Ruggero, exjuez del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, asumió la defensa del vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, en el marco del juicio político por supuesta irregularidad en su nombramiento. Ruggero aseguró que el proceso es “absolutamente nulo por improcedente”, ya que, según él, el juicio político no es el ámbito para discutir este tema y corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

💬 Durante su exposición, Ruggero argumentó que la imputación principal —haber aceptado cargos públicos sin cumplir los requisitos legales— carece de objeto legal y criticó la acusación derivada sobre supuestas faltas a la ley de Ética en la Función Pública, calificándola de vaga e indefinida. ❌

🗓️ El veredicto contra Basanta se definirá el 14 de noviembre a las 15:00, luego de la votación entre los bloques Por Santa Cruz y Unión por la Patria. Ruggero mantiene su postura firme: el juicio carece de sustento legal y su defensa apunta a demostrarlo ante la Sala Juzgadora.

#basanta #alejandroruggero #juiciopolitico #tsj #laopinionaustral