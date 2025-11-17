El alerta naranja por vientos se hace sentir en Santa Cruz

Santa Cruz atraviesa un temporal con ráfagas que podrían superar los 130 km/h este lunes 17 de noviembre, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Se suspendieron las clases en todos los niveles, se reprogramaron turnos médicos y se reforzaron las guardias. También se dispuso que la administración pública no asista a los lugares de trabajo para resguardar al personal.

El COE (Comité de Organización de Emergencias) recomendó evitar desplazamientos innecesarios y asegurar objetos sueltos como chapas, macetas o carteles. Rutas y accesos están bajo control de Gendarmería y Seguridad Vial.

La UNPA suspendió actividades presenciales y el Parque Nacional Los Glaciares cerró sus accesos hasta las 18 horas, sujeto a la evolución del temporal.