El emotivo reencuentro entre el ex GH Thiago Medina y sus hijas

Tras 28 días de lucha y oración, Thiago Medina recibió el alta médica y volvió a su hogar, donde se reencontró con sus hijas luego de su grave accidente.

En un video compartido en sus redes, se ve cómo sus niñas lo reconocen desde la ventana y corren a abrazarlo. “Hola mis bebés”, se escucha decir Thiago entre lágrimas de emoción.

Junto a la publicación, agradeció: “Gracias a cada oración, a cada profesional que Dios puso en mi camino, gracias a cada persona que pidió por mí, gracias a mi familia, gracias por darme una nueva vida”.