El lamento de Colapinto tras un derrape en la clasificación del GP de Las Vegas

Franco Colapinto terminó 15° en la qualy del GP de Las Vegas tras un derrape en su última vuelta que le impidió mejorar tiempos. “Venía bajando mucho… toqué el piano y se me puso de costado”, explicó el piloto argentino tras quedar cerca de la Q3.

La sesión estuvo marcada por la lluvia, el poco grip y neumáticos que se sobrecalentaban. Aun así, Franco destacó que en mojado se sintieron más competitivos que en seco y confía en mejorar en la carrera del domingo.

Colapinto había pasado la Q1 con el 11° mejor tiempo y venía para ubicarse cerca del top 10 antes del error en la curva 15. Gasly, su compañero, sí accedió a la Q3 y largará 10°.

Ahora, el argentino apunta a seguir recuperándose en un fin de semana complejo, donde las prácticas también estuvieron afectadas por lluvia, frío y banderas rojas. El objetivo: avanzar y pelear por puntos en un circuito exigente.