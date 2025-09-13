El Polideportivo del Atlético Boxing Club se convirtió en el epicentro del karate tradicional con el XXXV Curso Nacional Zona Sur Patagónico de Karate Do JKA.
Shihan Mitsuo Inoue, 8° Dan y presidente de la JKA Sudamericana, lideró esta edición que reunió a karatekas de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande, Puerto Natales y Punta Arenas.
Durante tres días, se dictan clases de técnica básica, kata, kumite y filosofía del karate, culminando con exámenes de 1° a 4° Dan, donde participan practicantes de diversas edades y trayectorias.
Este curso reafirma el compromiso de Santa Cruz con la formación continua en artes marciales y la preservación del legado del maestro Gichin Funakoshi.
