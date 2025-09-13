¡El maestro Inoue en Río Gallegos!

El Polideportivo del Atlético Boxing Club se convirtió en el epicentro del karate tradicional con el XXXV Curso Nacional Zona Sur Patagónico de Karate Do JKA.

Shihan Mitsuo Inoue, 8° Dan y presidente de la JKA Sudamericana, lideró esta edición que reunió a karatekas de Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Río Grande, Puerto Natales y Punta Arenas.

Durante tres días, se dictan clases de técnica básica, kata, kumite y filosofía del karate, culminando con exámenes de 1° a 4° Dan, donde participan practicantes de diversas edades y trayectorias.

Este curso reafirma el compromiso de Santa Cruz con la formación continua en artes marciales y la preservación del legado del maestro Gichin Funakoshi.