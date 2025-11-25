El momento en el que condenaban a Roberto Neil a 11 años de prisión efectiva

La Justicia de Río Gallegos puso fin a uno de los juicios más tensos y seguidos de los últimos años: este martes, el Tribunal Oral condenó a Neil a 11 años de prisión efectiva por el asesinato de Franco Cuevas, ocurrido en junio de 2023 dentro de la concesionaria Oasis.

Los jueces María Alejandra Vila, Jorge Yance y Yamila Borquez, por mayoría, resolvieron rechazar íntegramente los planteos de nulidad formulados por la defensa, dieron lugar al pedido de pena de la Fiscalía y revocaron la prisión domiciliaria que el comerciante mantenía durante el debate.