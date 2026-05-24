¿El nuevo jingle de la Selección? Ésta es la propuesta en Fuera del Aire

En el programa presentaron una propuesta de jingle viral para alentar a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.

La canción modificada repasa hitos recientes e históricos del fútbol nacional y dice: “Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. Y 32 años, después la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al diez la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brilla en la camiseta, soy argento de la cuna hasta el cajón. Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo, Argentina quiero verte bicampeón”.

Los integrantes del stream elogiaron la fuerza y el ritmo de la propuesta musical, catalogándola como un temazo.

Fuera del Aire es un programa de streaming que se emite lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 hs a través de los canales de Twitch o Youtube de La Opinión Austral y por FM Láser 92.9.

El programa es conducido por Dalma Vidal y Candela Márquez.