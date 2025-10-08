El presidente Daniel Noboa fue atacado este lunes mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar. Según informó la Presidencia, el convoy recibió piedras y posibles disparos cuando se dirigía al estadio del cantón Tambo, donde el mandatario tenía previsto anunciar obras de agua y alcantarillado.
La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que el Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente y que cinco personas fueron detenidas en el lugar, quienes serán procesadas por terrorismo.
La Secretaría de Comunicación informó que el vehículo presidencial “recibió impactos de piedras y posibles balas”, aunque el presidente resultó ileso y cumplió con toda su agenda oficial.
“Ecuador dice sí a la paz y no a la violencia. No permitiremos que actos de este tipo frenen el trabajo por el país”, afirmó Manzano tras el atentado.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario