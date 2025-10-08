El presidente de Ecuador Daniel Noboa fue atacado durante una caravana

El presidente Daniel Noboa fue atacado este lunes mientras encabezaba una caravana oficial en la provincia de Cañar. Según informó la Presidencia, el convoy recibió piedras y posibles disparos cuando se dirigía al estadio del cantón Tambo, donde el mandatario tenía previsto anunciar obras de agua y alcantarillado.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, confirmó que el Gobierno presentó una denuncia por tentativa de asesinato contra el presidente y que cinco personas fueron detenidas en el lugar, quienes serán procesadas por terrorismo.

La Secretaría de Comunicación informó que el vehículo presidencial “recibió impactos de piedras y posibles balas”, aunque el presidente resultó ileso y cumplió con toda su agenda oficial.

“Ecuador dice sí a la paz y no a la violencia. No permitiremos que actos de este tipo frenen el trabajo por el país”, afirmó Manzano tras el atentado.