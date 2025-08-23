Elecciones 2025: Gustavo Perroni celebró el 2° lugar en la boleta única papel con el PRO

Gustavo Perroni, apoderado del PRO en Santa Cruz, celebró la ubicación de su lista en la Boleta Única Papel de cara a las elecciones del 26 de octubre.

“Es una novedad para todos. Vamos a tener que explicar a la comunidad cómo será la elección y de qué manera se utiliza la boleta”, señaló Perroni en diálogo con La Opinión Austral.

El PRO quedó en el segundo lugar dentro de las columnas visibles de la Boleta Única, algo que su apoderado consideró positivo: “La verdad que muy conforme y esperando que la gente nos acompañe con el voto”.