Riestra lo ganaba, tenía penal para liquidarlo en el descuento y terminó empatando 1-1 con Barracas Central en un cierre cargado de controversias en el estadio Claudio Tapia.
El Malevo se había puesto en ventaja con el gol de Antony Alonso a los 24 del primer tiempo y en el final del partido recibió un penal por una infracción de Kevin Jappert a Nicolás Benegas, pero la jugada quedó en suspenso.
El VAR, a cargo de Héctor Paletta, revisó la acción previa y detectó una mano de Nicolás Watson en el inicio del ataque. El árbitro Bruno Amiconi determinó que la infracción fue en el área y cambió la decisión: penal para Barracas.
Rodrigo Insua, hijo del entrenador del Guapo, se hizo cargo del remate y marcó el 1-1 definitivo cuando ya se jugaba el minuto 114 del encuentro.
No fue la única polémica de la tarde: con el partido 1-0, a Riestra le anularon un golazo de Jonathan Herrera por una supuesta falta previa sobre Enzo Taborda en el inicio de la jugada, también tras revisión del VAR.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario