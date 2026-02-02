Era penal para Riestra y, por decisión del VAR, terminó siendo para Barracas

Riestra lo ganaba, tenía penal para liquidarlo en el descuento y terminó empatando 1-1 con Barracas Central en un cierre cargado de controversias en el estadio Claudio Tapia.

El Malevo se había puesto en ventaja con el gol de Antony Alonso a los 24 del primer tiempo y en el final del partido recibió un penal por una infracción de Kevin Jappert a Nicolás Benegas, pero la jugada quedó en suspenso.

El VAR, a cargo de Héctor Paletta, revisó la acción previa y detectó una mano de Nicolás Watson en el inicio del ataque. El árbitro Bruno Amiconi determinó que la infracción fue en el área y cambió la decisión: penal para Barracas.

Rodrigo Insua, hijo del entrenador del Guapo, se hizo cargo del remate y marcó el 1-1 definitivo cuando ya se jugaba el minuto 114 del encuentro.

No fue la única polémica de la tarde: con el partido 1-0, a Riestra le anularon un golazo de Jonathan Herrera por una supuesta falta previa sobre Enzo Taborda en el inicio de la jugada, también tras revisión del VAR.