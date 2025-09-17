Facundo Prades juró por la educación y la salud pública al asumir como diputado por Santa Cruz

Facundo Prades juró como diputado nacional y anticipó que votará en contra de los vetos de Javier Milei.

Durante la sesión, pidió a Martín Menem que le solicite al Presidente “llamar al diálogo nacional” y reclamó que Santa Cruz sea escuchada y asistida.

“Estaré a favor de la salud y educación pública”, afirmó Prades, destacando el rol de la UNPA con más de dos mil egresados y su aporte a la movilidad social de los hijos de los trabajadores.

