Facundo Prades: “La provincia de Santa Cruz necesita ser escuchada, necesita ser asistida”

En su primera intervención como diputado nacional, Facundo Prades le pidió a Martín Menem que traslade un mensaje directo a Javier Milei: “Escuche a los gobernadores, que deponga algunas actitudes y que llame al diálogo nacional. Los santacruceños lo necesitamos”.

El legislador santacruceño remarcó que la provincia “requiere ser escuchada y asistida” y advirtió que no se debe “tirar a los perros” la facultad que el pueblo le confió al Presidente de la Nación.

Al adelantar su postura, fue enfático: “Siempre estaré a favor de la educación y la salud pública. La UNPA le dio más de 2.000 egresados a los hijos de los trabajadores y la universidad pública brinda la posibilidad de concretar el sueño de la movilidad social ascendente”.

