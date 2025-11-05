Familia de Río Gallegos perdió todo tras incendio en el barrio Juan Pablo II

Un incendio devastó una vivienda en el barrio Juan Pablo II de Río Gallegos, dejando a una familia sin pertenencias y sin hogar. Lamentablemente, una de sus mascotas falleció y otra continúa desaparecida. Vecinos y comunidad se unieron para iniciar una campaña solidaria, buscando materiales y aportes económicos que permitan acompañar a quienes lo perdieron todo. Toda colaboración suma para ayudar a la familia a recomenzar.

