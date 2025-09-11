Fatal vuelco de camión de gas en México

Al menos cuatro personas perdieron la vida y 90 resultaron heridas tras la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas LP (licuado de petróleo), que provocó un incendio en el este de la Ciudad de México, confirmó este jueves la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana.

El accidente ocurrió la tarde de este miércoles en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, provocando una onda expansiva que dañó 32 vehículos ubicados en sus inmediaciones.