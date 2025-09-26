Femicidio de Vanesa Gauna: “No está en mu naturaleza ser asesino”, dijo el acusado

Durante el cierre del juicio por el asesinato de Vanesa Gauna, el acusado Daniel Formoso se dirigió al tribunal y afirmó con firmeza: “Quiero decirles que comprendo la rabia, la bronca, los acompaño en sentimiento y en ese dolor que tienen. Puedo ser culpable de muchas cosas, pero no de matar a una mujer. No está en mi naturaleza ser asesino”. Sus palabras generaron sorpresa y disgusto en la familia de la víctima.

⚖️ Mientras la Fiscalía y la querella pidieron prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, la defensa insistió en la hipótesis de suicidio y solicitó la absolución.

📅 La sentencia se dará a conocer el 3 de octubre al mediodía, marcando un punto crucial en un caso que conmocionó a Río Gallegos y puso nuevamente el foco en la violencia de género 💜.

