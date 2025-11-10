Este lunes, seis empresas petroleras firmaron contratos con FOMICRUZ, la empresa estatal de Santa Cruz, para la cesión de diez áreas maduras destinadas a la explotación y transporte de producción. 💼🤝 Este paso marca un avance clave en el fortalecimiento del sector energético provincial.
🛢️ Las áreas incluyen Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal – Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado – El Cordón, Los Perales – Las Mesetas, Cañadón León – Meseta Espinosa y Cañadón de la Escondida – Las Heras.
📍 El 18 de noviembre el Gobierno provincial firmará el decreto que ratificará los acuerdos.
#ypf #energía #petroleo #santacruz #laopinionaustral
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario