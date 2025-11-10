Fomicruz firmó contratos con las seis empresas que operarán las áreas maduras que cedió YPF

Este lunes, seis empresas petroleras firmaron contratos con FOMICRUZ, la empresa estatal de Santa Cruz, para la cesión de diez áreas maduras destinadas a la explotación y transporte de producción. 💼🤝 Este paso marca un avance clave en el fortalecimiento del sector energético provincial.

🛢️ Las áreas incluyen Cerro Piedra – Cerro Guadal Norte, Barranca Yankowsky, Los Monos, El Guadal – Lomas del Cuy, Cañadón Vasco, Cañadón Yatel, Pico Truncado – El Cordón, Los Perales – Las Mesetas, Cañadón León – Meseta Espinosa y Cañadón de la Escondida – Las Heras.

📍 El 18 de noviembre el Gobierno provincial firmará el decreto que ratificará los acuerdos.

