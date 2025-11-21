Fátima Bosch, de México, fue coronada como Miss Universo 2025

CORONACIÓN EN MISS UNIVERSO 2025

Fátima Bosch, representante de México, se convirtió en la nueva Miss Universo 2025 en la edición número 74 del certamen de belleza.

La candidata mexicana se destacó entre las finalistas y fue la elegida para quedarse con la corona del certamen más famoso del mundo.

La gala se llevó a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, en Tailandia, donde participaron 120 concursantes de todo el planeta.

