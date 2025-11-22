Furia Ferrari: chicos y vecinos enloquecieron con la llegada de la Cavalcade Adventure 2025

Río Gallegos vivió una escena inolvidable: los 59 autos de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 hicieron una parada técnica en la circunvalación y desataron una verdadera fiesta popular.

Lo que iba a ser una breve escala terminó convirtiéndose en un encuentro multitudinario, con familias, fanáticos y decenas de chicos y chicas maravillados frente a vehículos valuados en cientos de miles de dólares.

Desde temprano, la estación se llenó de expectativa. “Hace años que somos fanáticas, anoche nos quedamos viendo Fórmula 1”, contó una joven mientras esperaba con su mate rojo con el escudo de Ferrari. Los más pequeños tampoco ocultaron su emoción: “Vine a verlos y me dieron una banderita”, dijo Gael, de seis años, agitando el Cavallino Rampante.

Un día distinto, marcado por motores, fotos y la magia de ver de cerca a estos autos de lujo antes de seguir su camino hacia Tierra del Fuego.