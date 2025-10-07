Gabriel Contreras y Juan De La Vega son los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia

El diputado por Puerto Deseado, Santiago Aberastain, confirmó a La Opinión Austral que tras la votación de las ternas fueron elegidos Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia.

Con esta decisión, se completa el proceso iniciado semanas atrás con la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora, en medio de una fuerte interna judicial que derivó en la remoción del entonces presidente del TSJ, Daniel Mariani.

“Cumplimos con lo que la sociedad nos demandó: una justicia más transparente y expeditiva”, sostuvo Aberastain, quien defendió la ampliación del Tribunal y la votación realizada por el oficialismo.

La incógnita ahora pasa por la jura de los nuevos vocales, mientras persiste la tensión entre los magistrados por quién debe tomarles juramento.