Grupo Scout San Juan Pablo presente en la peregrinación a Güer Aike

Los riogalleguenses volvieron a caminar con fe y bajo el lema “Con la Santísima Madre de Güer Aike, peregrinos de esperanza” en la 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike.

Por primera vez, el Grupo Scout San Juan Pablo II tuvo su puesto, donde ofreció panchos coreanos.

“Es la primera vez que tenemos un puestito, siempre venimos caminando. Nos vamos de campamento nacional, entonces tenemos que juntar fondos”, manifestó Daniela Collinao, jefa del grupo, a La Opinión Austral.