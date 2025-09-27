Guillermo Francos: “Hay que buscar consenso para hacer reformas tributarias y laborales”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dialogó con La Opinión Austral durante la Feria Internacional de Turismo en La Rural y destacó la representación del turismo interior argentino: “Todas las ofertas de Argentina están muy bien representadas aquí en la feria, así que muy contento”.

Francos resaltó el apoyo de Estados Unidos al país y al presidente Milei, señalando que esto “va a tener repercusiones en la economía argentina”.

Además, enfatizó la necesidad de buscar consensos para impulsar reformas clave, como la tributaria y la laboral, para fortalecer el desarrollo económico del país.