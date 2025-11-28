Héctor “la araña” Almonacid, campeón latinoamericano de MMA

¡La Patagonia está de fiesta! Héctor “La Araña” Almonacid, el peleador de Río Gallegos, volvió a hacer historia y se coronó Campeón Latinoamericano Interino de Peso Pluma en FFC 99. La victoria llegó en el tercer round por un impecable mata león, su sumisión favorita, que obligó a rendirse al “Patrón” Escobar. Las redes explotaron al verlo llorar de emoción en la jaula, tras años de sacrificio y un camino construido desde cero en el sur del país.

Con solo 23 años, el santacruceño no se detiene. Ya más tranquilo, celebró en la cancha junto a los hinchas de Nueva Chicago y dedicó un mensaje lleno de gratitud: “Sacrifiqué un montón de cosas por esto… es mi momento”.

Con 10 victorias, 8 finalizaciones y la mirada puesta en el siguiente nivel, aseguró que está en camino a la UFC.