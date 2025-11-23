Este domingo 23 de noviembre, familiares, amigos y la ONG Estrellas Amarillas Santa Cruz pintaron una estrella amarilla en Avenida San Martín y Comodoro Py, donde Daniel Paniagua, motociclista de 21 años, perdió la vida el 28 de septiembre tras un choque entre su moto y un automóvil.

Bajo la consigna “Que no te pase a vos”, el objetivo es concientizar sobre seguridad vial y mantener viva la memoria del joven del Barrio Bicentenario.

El accidente ocurrió cuando Daniel circulaba por San Martín y su moto impactó contra el boulevard tras rozar el frente de un Fiat Idea que intentaba cruzar por Comodoro Py. Aunque fue trasladado al Hospital Regional, no logró sobrevivir.

Las estrellas amarillas recuerdan a las víctimas de siniestros viales y buscan prevenir nuevas tragedias. Sus cinco puntas simbolizan memoria, prevención, ley, justicia y educación.

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios