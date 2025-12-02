Inició la travesía de los aviones de caza F-16 hacia Argentina

Ya están en camino: las primeras seis aeronaves F-16 adquiridas por el Gobierno iniciaron su recorrido hacia Argentina. Tras partir de Dinamarca, hicieron escala en Zaragoza y luego en Canarias antes de cruzar el Atlántico rumbo a Sudamérica. Su primera parada en la región fue Natal, Brasil.

El operativo internacional incluye apoyo clave: un Hércules, un Boeing 737-700 y un KC-135R Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos acompañan la travesía. El arribo al país está previsto para el viernes 5.

Tras su llegada, los días 6 y 7 los cazas sobrevolarán la Ciudad de Buenos Aires, con pasadas que irán desde Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada. Además, se evalúan maniobras entre el 7 y el 8 sobre Mendoza, San Luis y Córdoba.

El acto oficial será el 12 de diciembre en la base militar de Río Cuarto, donde se presentarán formalmente los F-16 ante autoridades y público.

La flota incluye dos F-16AM monoplaza y cuatro F-16BM biplaza, adquiridos a Dinamarca con respaldo de Estados Unidos. Esta incorporación marca un salto relevante en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina.

Para recibirlos, avanzan obras en el Área Material Río Cuarto y en la VI Brigada Aérea de Tandil, donde ya funciona el Centro de Simulación Táctica F-16 y se construyen nuevos hangares y espacios de instrucción técnica.

“Nuestros F-16 ya vuelan alto. Lo que viene es histórico”, expresó el ministro Luis Petri.