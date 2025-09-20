Insólito: un monociclo a 100 km/h por la Autopista Panamericana

Un hombre circuló por la Autopista Panamericana en un monociclo eléctrico a unos 100 km/h, llamando la atención de todos los automovilistas a su alrededor.

El video, registrado por un conductor y difundido por Nicolás Schenquerman en X, muestra cómo el ciclista transitaba por la banquina entre autos, camionetas y camiones, mientras su velocidad superaba incluso la del vehículo que lo filmaba.

Equipado con casco, rodilleras y ropa deportiva, el conductor mostró un control absoluto del monociclo, aunque en algunos tramos usó su celular, generando preocupación por posibles distracciones.

Una escena que sorprendió y no pasó desapercibida para quienes transitaban la ruta.