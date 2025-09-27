Javier Milei inauguró la Feria Internacional de Turismo 2025

El presidente Javier Milei encabezó este sábado la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el predio de La Rural, acompañado por parte de su gabinete.

En su discurso, destacó los logros económicos de su gestión y el potencial del turismo como motor de desarrollo:“Argentina podría tener un sector turístico veinte veces más grande que el actual. Tenemos destinos únicos, reconocidos en todo el mundo, y un capital humano de primer nivel”.

Milei remarcó la necesidad de infraestructura, conectividad aerocomercial, baja de impuestos y reglas claras para atraer más inversiones: “Los argentinos no necesitan excusas para elegir Argentina, solo necesitan la oportunidad. Y el camino es mejorar la oferta, no imponer regulaciones”.

Finalmente, cerró con un mensaje de aliento colectivo: “Estamos cada vez más cerca de sacar al país del fondo del abismo. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen”.