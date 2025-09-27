El presidente de la Nación argentina Javier Milei en un extenso discurso, sobre el final reclamó ante la ONU la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
No te pierdas las últimas noticias
Seguinos en las redes sociales
El presidente de la Nación argentina Javier Milei en un extenso discurso, sobre el final reclamó ante la ONU la soberanía sobre las Islas Malvinas.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Más noticias
Por {{author}}
Dejanos tu comentario