Juan Carlos Molina cerró la campaña en el San Benito

📢 El primer candidato de Fuerza Santacruceña @juan_ka_molina estuvo en la plaza de troncos de Río Gallegos junto a la militancia.

🗣️ En ese marco, conversó con la prensa y expresó: “Tenemos que ser una oposición sólida, consolidada frente a un modelo que viene con más destrucción”.

👉 Y agregó: “La Patagonia tiene que volver a tener su bloque patagónico, que defienda toda la región, desde la nafta más barata, cruzando el río Colorado como la teníamos antes, hasta el subsidio de gas y la soberanía alimentaria”.

