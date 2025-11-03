La Sala Juzgadora definió este lunes que el veredicto contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, será el 14 de noviembre a las 15:00, luego de una votación tras dos cuartos intermedios.
Su defensor, el abogado y exjuez Alejandro Ruggero, dijo a La Opinión Austral: “La idea era no rediscutir un tema que ya se había discutido hacía tres años, tras lo cual se aprobó el pliego del doctor Basanta”.
