Juicio Político contra Fernando Basanta: “No tiene lugar…”

La Sala Juzgadora definió este lunes que el veredicto contra el vocal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Basanta, será el 14 de noviembre a las 15:00, luego de una votación tras dos cuartos intermedios.

Su defensor, el abogado y exjuez Alejandro Ruggero, dijo a La Opinión Austral: “La idea era no rediscutir un tema que ya se había discutido hacía tres años, tras lo cual se aprobó el pliego del doctor Basanta”.