Juicio por el caso Maidana: el impactante video que muestra el choque fatal

Un registro de cámara muestra el momento exacto del choque fatal y se convierte en una prueba clave en el debate.

El video exhibe al Bora avanzando con luces encendidas y siendo impactado violentamente por la camioneta que conducía el imputado, según se describió ante el tribunal. El detalle de la velocidad y la distancia podría haberse medido, señalaron, pero esa pericia no se realizó.

En la exposición se remarcó que la arteria cuenta con una ochava para garantizar la visibilidad del conductor y que no debe tener ningún elemento que la obstruya. Testigos del Bora afirmaron que el vehículo avanzó lentamente porque no venía nadie del otro lado, algo que el registro visual respaldaría.

Según lo expuesto en la audiencia, la camioneta circulaba a tal velocidad que solo aparece en cuadro en el instante previo al impacto. El vecino que aportó el video ratificó ante la sala que la grabación es la misma que entregó.