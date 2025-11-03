El arquero riogalleguense Bautista Andrade (categoría 2010) volvió a brillar: una doble atajada frente a Godoy Cruz se volvió viral y aseguró el triunfo 1–0 del Globo en inferiores de AFA.
El video, compartido por su papá, se llenó de elogios y multiplicó reproducciones, reavivando el seguimiento a su proyección. La jugada mostró reflejos, carácter y lectura de juego: dos tapadas consecutivas que viajaron de Parque Patricios hasta Río Gallegos.
Andrade, formado en Ferrocarril YCF y Talleres de Río Gallegos, ya había sido convocado por la Selección Argentina Sub-15 y hoy consolida su crecimiento en Huracán, donde entrena bajo una rutina de alta exigencia.
Desde Río Gallegos al Ducó, su camino sigue sumando capítulos que enorgullecen al fútbol santacruceño.
