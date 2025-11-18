La jueza Julieta Makintach fue destituida por unanimidad

La Justicia bonaerense atravesó este martes un punto de inflexión con la destitución de la jueza Julieta Makintach, señalada como protagonista central del escándalo que derivó en la caída del juicio por la muerte de Diego Maradona.

El Jurado de Enjuiciamiento, integrado por once miembros y encabezado por la presidenta de la Suprema Corte, Hilda Hogan, resolvió por unanimidad removerla de su cargo e inhabilitarla de por vida para ejercer funciones judiciales.