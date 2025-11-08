La Opinión Austral recorrió la concesionaria donde asesinaron a Franco Cuevas

Antes de la reconstrucción judicial en la concesionaria Oasis, La Opinión Austral accedió al interior del lugar donde Franco Cuevas fue asesinado en junio de 2023.

El sitio, ubicado en el barrio Del Carmen, funciona hoy como depósito de maderas pero se mantiene intacto para preservar la escena original del crimen.

Este viernes, la Justicia llevará adelante la reconstrucción del asesinato con jueces, fiscalía, defensores y familiares presentes. El proceso busca esclarecer si Roberto Neil actuó en legítima defensa o si se trató de un homicidio intencional, analizando cada movimiento, declaración y evidencia del enfrentamiento.