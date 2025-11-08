La reconstrucción del crimen de Franco Cuevas en la concesionaria Oasis

Durante el segundo día del juicio por la muerte de Franco Cuevas, se realizó la reconstrucción de los hechos en la concesionaria Oasis, donde ocurrió el fatal enfrentamiento con Roberto Neil.

El lugar, que ahora funciona como depósito de madera de una pyme, mantiene el mismo piso de la antigua agencia, aunque los vidrios del frente fueron reemplazados por plásticos tras varios incidentes de vandalismo. La inspección permitió a jueces, fiscales y abogados recorrer el pasillo donde Cuevas murió, escenario del forcejeo que terminó con su muerte.

Cerca de las 16 horas, un fuerte despliegue policial rodeó la zona mientras los familiares de la víctima observaban a la distancia, con mates, cigarrillos y un cartel con la leyenda “Justicia”. Entre lágrimas, presenciaron cómo se desarrollaba la inspección, mientras el personal judicial y los abogados ingresaban al lugar, seguido por Roberto Neil escoltado por el Servicio Penitenciario Provincial.