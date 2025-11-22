Las Ferraris causaron furor en su paso por Río Gallegos

La caravana de unas 60 Ferrari pasó por la periferia de Río Gallegos rumbo a Tierra del Fuego, en el marco de la CAVALCADE Adventure 2025 que inició en Neuquén. Las máquinas se detuvieron en una estación de servicio para reabastecerse antes de continuar viaje.

Las unidades llegaron desde Estados Unidos y recorren la Patagonia escoltadas por la Agencia Provincial de Seguridad Vial. El operativo se reforzó luego de los incidentes ocurridos en Neuquén, donde algunas Ferrari circularon a más de 200 km/h y una volcó en el camino de los 7 lagos, dejando a dos tripulantes internados.

Tras ser trasladadas en camiones hasta El Calafate, las Ferrari recorrieron el glaciar Moreno y luego emprendieron camino hacia Río Gallegos, donde un gran número de vecinos se acercó para fotografiar los impresionantes modelos.

Entre las unidades destacadas se encuentran la Ferrari PuroSangue, varias GT3, una Daytona SP3, una SF90 Stradale y una 812 Competizione. Su sonido, diseño y potencia generaron asombro total entre quienes se acercaron a verlas.