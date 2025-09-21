Le desvalijó la casa a su vecina y un allanamiento permitió recuperar lo robado

Este domingo 21 de septiembre, personal de la División Investigaciones de la Policía concretó un procedimiento en el Barrio 499 de Río Gallegos, en el marco de una causa por hurto.

El operativo, autorizado por el Juzgado de Instrucción N° 1 a cargo de la Dra. Marcela Quintana, permitió recuperar muebles, electrodomésticos y otros bienes que habían sido sustraídos días atrás y que ya fueron restituidos a su propietaria.

Durante el allanamiento se identificó a varias personas en el domicilio. Una de ellas presentaba pedido de localización vigente y otra fue aprehendida de forma preventiva, quedando ambas a disposición de la Justicia.