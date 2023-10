LOAding 2023: El terror que se viene para Halloween

En este nuevo capítulo de LOADING 2023 te contamos sobre estrenos de películas, series y videojuegos.

🔹 TERMINÓ LA HUELGA DE ESCRITORES DE HOLLYWOOD

Se firmó un contrato entre WGA y los grandes estudios, repasamos los puntos más destacado del contrato firmado por el sindicato de guionistas

🔹V/H/S/85

La franquicia de terror suma una nueva película que explora un año diferente en la historia

🔹THE TOXIC AVENGER La franquicia que comenzó en 1984 vuelve con un remake para este 2023

🔹 LA MALDICIÓN DE ENFIELD

El caso real detrás de El Conjuro 2 mostro más detalles de su producción en su primer adelanto

🔹NO ONE WILL SAVE YOU

La recomendación de esta semana es la peli de aliens de la que todos están hablando

🔹RICK & MORTY

Adult Swim compartió el primer trailer de la séptima temporada de Rick y Morty, ya sin Justin Roiland prestando su voz para el famoso dúo protagonista.

🔹CRUNCHYROLL TE DEJARÁ VER GRATIS ANIME OSCUROS

La plataforma de streaming confirmó este regalo para Halloween

🔹MY HERO ULTRA RUMBLE

Ya esta disponible de manera gratuita el batle royale de “My Hero Academy”

🔹PIKACHU VAN GOGH

La colaboración entre Pokémon y el Museo Van Gogh sembró el caos en Ámsterdam y ha hecho que los especuladores arrasen con la carta especial de Pikachu

🔹TWISTED TOWER

Un juego de disparos en primera persona que se autodefine como una mezcla de Bioshock y Willy Wonka

El MUNDO GEEK llegó a Río Gallegos 🎰 ➡️ Si te gustan las series, películas, videojuegos este programa está pensando para vos

Suscribite a nuestro canal de YouTube: La Opinión Austral