Los trovadores mendocinos que llegaron a Santa Cruz al ritmo del folklore

Dos trovadores mendocinos llegaron a la provincia con un sueño claro: recorrer la Patagonia y llegar hasta el Glaciar Perito Moreno, compartiendo música en cada parada.

“Somos viajeros hace mucho tiempo y queríamos conocer los glaciares”, contaron Facundo y Juan José. A diferencia de otros nómades, ellos financian su travesía difundiendo el folkclore en cada ciudad. “Yo amo el folkclore de toda la vida porque mi papá siempre cantó. Es algo nuestro, y más en la Patagonia que la gente es tan gaucha”, dijo Juan José.

Empezaron su recorrido hace tres meses: ruta de los siete lagos en Neuquén, carretera austral hasta Chile Chico e ingreso por Perito Moreno. Ya pasaron por Gobernador Gregores, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Ahora, su meta es llegar a El Calafate. Entre risas, aseguraron: “Hemos traído el buen clima… nada del innombrable”.

Agradecieron a Juan Carlos y a Martín, quienes los recibieron en la capital. Con guitarra y alpargatas, padre e hijo llenan las calles de música y tradición, uniendo generaciones a través del folkclore.