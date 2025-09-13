Lucas Aveldaño y su recuerdo de la CAI de Comodoro Rivadavia: “Un equipo de mierda”

Lucas Aveldaño, ex defensor de Atlético Rafaela, recordó el 1–0 ante la CAI en 2008 y no se guardó nada: “Estos equipos de mierda que tienen que jugar en la J. Si desaparecieron, es lo mejor que podría haber pasado”.

El partido se jugó el 6 de abril en el estadio municipal de Kilómetro 3, con ráfagas de viento de hasta 100 km/h que complicaron cada saque de arco. Aveldaño llegó a patear 43 veces desde abajo y contó que no podía ver por la arenilla que volaba desde un cerro cercano.

El gol histórico de arco a arco lo anotó el arquero Emanuel Trípodi en el último minuto, dejando a Rafaela con la derrota y al vestuario visitante “recaliente”, según relató el ex jugador.

Los comentarios del defensor reavivaron la discusión sobre el respeto hacia los rivales y el valor de clubes como la CAI, que forman parte de la identidad futbolera de la Patagonia.