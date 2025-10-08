Mariani defiende la ampliación del TSJ y llama a construir armonías funcionales

En medio de la crisis institucional, el Tribunal Superior de Justicia sumó a Gabriel Contreras y Juan De La Vega como nuevos miembros, tras la ampliación impulsada por el Ejecutivo provincial. El vocal Daniel Mariani tomó juramento y respaldó la constitucionalidad de la ley que elevó a nueve el número de integrantes, destacando la necesidad de buscar “armonías funcionales” para fortalecer el funcionamiento del tribunal.

