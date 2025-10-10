Marín: “Tenemos la obligación como generación de desarrollar Vaca Muerta”

Este viernes, YPF y la compañía italiana ENI firmaron un acuerdo estratégico para producir y exportar gas natural licuado desde #VacaMuerta , con una importantísima inversión. El proyecto prevé iniciar exportaciones antes de 2029 y posicionar a Argentina como un nuevo actor global en el mercado energético.

💬 El CEO de #YPF, Horacio Marín destacó la magnitud histórica del acuerdo con #ENI y su impacto en el futuro energético del país: “Esta firma de hoy puede significar para la Argentina 300 mil millones de exportación y va a generar 50 mil puestos de trabajo de acá a 2030”.

🌎 Marín afirmó que el desarrollo de #VacaMuerta es una obligación generacional y una oportunidad única para transformar a la Argentina en un referente mundial de energía. “Es nuestro deber como generación desarrollar Vaca Muerta”, subrayó.

#horaciomarin #ypf #energía #eni #gas #laopinionaustral