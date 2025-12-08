Masajistas voluntarios acompañaron a los peregrino en Güer Aike

🌟 En la 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, un grupo de 21 masajistas voluntarios volvió a decir presente por quinto año consecutivo, brindando alivio a quienes llegan agotados después de horas de caminata.

🙌 “Hacemos masajes para descomprimir y relajar. La gente llega con mucho cansancio en las pantorrillas y los pies, así que enfocamos el trabajo en aliviar la tensión”, contó una de las voluntarias a La Opinión Austral.

#masajistas #peregrinacion #virgendegüeraike #diadelavirgen #riogallegos #laopinionaustral