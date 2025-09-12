Maximiliano Pullaro aseguró que Provincias Unidas pondrá al nuevo presidente de Argentina

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el exmandatario Juan Schiaretti se reunieron en la Sociedad Rural de Río Cuarto para consolidar el armado federal que busca peso político en el Congreso y proyección nacional.

💬 Durante la conferencia, Pullaro fue claro: “Provincias Unidas no es un frente que discute lo ideológico, es un frente político y de gestión. Acá hay un proyecto con perspectiva de futuro, que va a construir en el Congreso y que va a poner al próximo presidente”.

